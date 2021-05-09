Ежегодно 9 мая украинцы отмечают День победы над нацизмом. Этот день напоминает о страшных событиях 1939-1945 годов.

Официальным праздником День победы над нацизмом признали только в 2015 году. Верховная Рада Украины 9 апреля 2015 приняла закон Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Раньше использовали термин Великая Отечественная Война, тем самым подчеркивая, что во время военных действий граждане защищали Советский Союз как общее Отечество. Но в период декоммунизации власти решили изменить название и символику праздника.

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Неизменным атрибутом этого дня является красный мак, дизайн которого был разработан харьковским дизайнером Сергеем Мишакиным. Изображение мака напоминает кровавый след от пули и символизирует память о всех, кто погиб во время военных действий.

Лозунгом Дня победы над нацизмом есть — 1939-1945. Помним. Побеждаем.

Поздравления с Днем победы над нацизмом

В этом году 9 мая в Украине отмечают 76-ю годовщину победы над нацизмом. В этот день принято чествовать память погибших, а также желать всем украинцам мирного неба над головой.

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