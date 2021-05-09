Щороку 9 травня українці відзначають День перемоги над нацизмом. Цей день нагадує про страшні події 1939-1945 років.

Офіційним святом День перемоги над нацизмом визнали лише у 2015 році. Верховна Рада України 9 квітня 2015 року ухвалила закон Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Раніше використовували термін Велика Вітчизняна Війна, тим самим підкреслюючи, що під час військових дій громадяни захищали Радянський Союз як спільну Вітчизну. Але в період декомунізації влада вирішила змінити назву та символіку свята.

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Незмінним атрибутом цього дня є червоний мак, дизайн якого був розроблений харківським дизайнером Сергієм Мішакіним. Зображення маку нагадує кривавий слід від кулі та символізує пам’ять про всіх, хто загинув під час військових дій.

Гаслом Дня перемоги над нацизмом є – 1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо.

Привітання з Днем перемоги над нацизмом

Цьогоріч 9 травня в Україні відзначають 76-ту річницю перемоги над нацизмом. В цей день заведено вшановувати пам’ять загиблих, а також бажати всім українцям мирного неба над головою.

Найкращі привітання з Днем перемоги над нацизмом – читайте на Фактах ICTV.