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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Со шрифтом Брайля: возле Софийского собора в Киеве появилась его маленькая копия

Со шрифтом Брайля: возле Софийского собора в Киеве появилась его маленькая копия

Возле Софийского собора в Киеве появилась его миниатюрная копия — модель здания церкви, уменьшенная в тысячу раз.

На маленьком соборе есть QR-код и шрифт Брайля, который могут читать люди с нарушением зрения.

Также на маленькой копии Софийского собора для украинских и иностранных туристов отчеканили историю памятника архитектуры и монументального искусства.

Отмечается, что здание собора построена в 1011-1018 годах на грани правления киевских князей — Владимира Великого и его сына Ярослава Мудрого.

Софиевский собор и Киево-Печерская Лавра стали одними из первых объектов наследия ЮНЕСКО в Украине.

  • Со шрифтом Брайля: возле Софийского собора в Киеве появилась его маленькая копия
  • Со шрифтом Брайля: возле Софийского собора в Киеве появилась его маленькая копия
  • Со шрифтом Брайля: возле Софийского собора в Киеве появилась его маленькая копия
  • Со шрифтом Брайля: возле Софийского собора в Киеве появилась его маленькая копия
  • Со шрифтом Брайля: возле Софийского собора в Киеве появилась его маленькая копия
  • Со шрифтом Брайля: возле Софийского собора в Киеве появилась его маленькая копия
  • Со шрифтом Брайля: возле Софийского собора в Киеве появилась его маленькая копия
  • Со шрифтом Брайля: возле Софийского собора в Киеве появилась его маленькая копия
  • Со шрифтом Брайля: возле Софийского собора в Киеве появилась его маленькая копия
  • Со шрифтом Брайля: возле Софийского собора в Киеве появилась его маленькая копия
  • Со шрифтом Брайля: возле Софийского собора в Киеве появилась его маленькая копия
  • Со шрифтом Брайля: возле Софийского собора в Киеве появилась его маленькая копия
  • Со шрифтом Брайля: возле Софийского собора в Киеве появилась его маленькая копия
  • Со шрифтом Брайля: возле Софийского собора в Киеве появилась его маленькая копия
Со шрифтом Брайля: возле Софийского собора в Киеве появилась его маленькая копия / 7 фотографий

Дом Уткина в Киеве

В Киеве снесли дома Уткина — от памятки XIX века остались одни руины. Разрушенный памятник архитектуры появился благодаря купцу Ивану Уткину.

Вместо этого здания в центре Киева вскоре появится 26-этажный отель. Компания-застройщик заявила, что дом Уткина был аварийным.

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