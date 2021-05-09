Со шрифтом Брайля: возле Софийского собора в Киеве появилась его маленькая копия

Возле Софийского собора в Киеве появилась его миниатюрная копия — модель здания церкви, уменьшенная в тысячу раз.
На маленьком соборе есть QR-код и шрифт Брайля, который могут читать люди с нарушением зрения.
Также на маленькой копии Софийского собора для украинских и иностранных туристов отчеканили историю памятника архитектуры и монументального искусства.
Отмечается, что здание собора построена в 1011-1018 годах на грани правления киевских князей — Владимира Великого и его сына Ярослава Мудрого.
Софиевский собор и Киево-Печерская Лавра стали одними из первых объектов наследия ЮНЕСКО в Украине.
Дом Уткина в Киеве
В Киеве снесли дома Уткина — от памятки XIX века остались одни руины. Разрушенный памятник архитектуры появился благодаря купцу Ивану Уткину.
Вместо этого здания в центре Киева вскоре появится 26-этажный отель. Компания-застройщик заявила, что дом Уткина был аварийным.