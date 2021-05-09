Біля Софійського собору в Києві з’явилася його мініатюрна копія – модель будівлі церкви, зменшена у тисячу разів.

На маленькому соборі є QR-код та шрифт Брайля, який можуть читати люди з порушенням зору.

Також на маленькій копії Софійського собору для українських та іноземних туристів викарбували історію пам’ятки архітектури та монументального мистецтва.

Зазначається, що будівля собору побудована у 1011-1018 роках на межі правління київських князів – Володимира Великого та його сина Ярослава Мудрого.

Софіївський собор та Києво-Печерська Лавра стали одними з перших об’єктом спадщини ЮНЕСКО в Україні.



























Зі шрифтом Брайля: біля Софійського собору в Києві з’явилася його маленька копія / 7 фотографий

Будинок Уткіна у Києві

У Києві знесли будинок Уткіна – від пам’ятки XIX століття залишилися лише руїни. Зруйнований пам’ятник архітектури з’явився завдяки купцеві Івану Уткіну.

Замість цього будинку в центрі Києва незабаром з’явиться 26-поверховий готель. Компанія-забудовник заявила, що будинок Уткіна був аварійним.