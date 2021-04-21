Старинный дом Уткина пережил две мировые войны, но не смог устоять перед нынешней архитектурной реальностью. От памятника XIX века остались одни руины. Вместо него в центре Киева вскоре вырастет 26-этажный отель.

Разрушенный памятник архитектуры появился благодаря купцу Ивану Уткину.

— Это был последний исторический дом, который остался на отрезке между вокзалом и улицей Жилянской, — говорит юрист и общественный активист Дмитрий Перов.

Компания-застройщик заявила, что дом Уткина был аварийным. Но как же тогда до последнего там мог работать хостел?

Киевская прокуратура уже возбудила уголовное дело. В Министерстве культуры снос дома назвали варварством. Городской совет планирует расторгнуть договор аренды на земельный участок, чтобы помешать строительству высотки.

Почему дому Уткина до сих пор не присвоили статус памятника архитектуры, который бы защищал его от атак застройщиков?

— Почему она не имела статуса? У нас в Киеве около 12 тыс. объектов такого плана, и разработка учетной документации занимает определенный период времени, — рассказывает директор Департамента охраны культурного наследия Александр Ниторяк.

Аналогичная ситуация сложилась в окрестностях Киева на месте древнего скифского городища. Там вырос огромный особняк, который журналисты назвали Версалем на курьих ножках. Его построил Юрий Косюк – владелец украинского агрохолдинга и экс-заместитель главы Администрации президента времен Порошенко. Разрешение на застройку дал Хотовский сельсовет.

— Выделяли ее (местность – ред.) по кооперативной схеме: создали несколько фейковых кооперативов, так как люди якобы нуждались в улучшении своих жилищных условий, им выделили землю, ну и дальше там нарисовался Косюк, — объясняет журналист-расследователь Максим Опанасенко.

Впрочем подобные истории случаются не только в Киеве. В регионах масштабы незаконных застроек уже исчисляются не сотками, а целыми гектарами. По-настоящему горячо в Одесской области. Здесь развернулась борьба за национальный заповедник Тузловские лиманы.

Местным активистам с боем пришлось освобождать по решению суда 28 га, которые захватили для туристического кемпинга. Однако здесь возникают не палатки, а трехэтажные здания. Появилась и база, где занимаются отловом рыбы, в частности черноморской кефали.

Здесь полным ходом процветает браконьерство. Экологи говорят, если строительство продолжится, то существует угроза, что в будущем некоторые виды птиц и растений мы сможем увидеть только в Красной книге.

Конечно, таких случаев в Украине хватает, но их было бы значительно меньше, если бы все феодалы, решалы и застройщики понимали неотвратимость своей ответственности.

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