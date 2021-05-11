Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует, что на саммите НАТО в июне этого года не примут решение о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.

В то же время он отметил, что Украина стремится запустить процесс, который позволит получить ПДЧ.

— Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято. Но для нас очень важно начать эту дискуссию и запустить процесс, который приведет в конце концов к предоставлению ПДЧ Украине, — сказал он.

По его словам, получению ПДЧ мешают опасения некоторых государств-членов НАТО спровоцировать Россию.

— К сожалению, все еще несколько стран среди союзников руководствуются логикой не провоцировать Россию и считают, что сидеть и ничего не делать — это лучший способ держать РФ в покое. Мы им вместе с другими партнерами, которые разделяют нашу точку зрения, всячески доказываем, что их логика ошибочна. Но это занимает время, — добавил глава МИД.

Он также отметил, что Украина хочет получить приглашение на участие в саммите НАТО. Сейчас в этом направлении ведется работа.

— Саммит, запланированный на июнь, будет мини-саммитом, и предполагает, что участие в нем примут только союзники. Мы работаем с партнерами для того, чтобы найти формат присоединения Украины и Грузии к нему. Эта работа все еще продолжается, поэтому говорить о том, что саммит пройдет без привлечения Украины, рано, — резюмировал министр.

ПДЧ для Украины

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет обсуждаться в июне во время саммита Альянса.

Позже заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сказал, что на саммите Альянса могут обсудить предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.