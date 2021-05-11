Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прогнозує, що на саміті НАТО в червні цього року не ухвалять рішення про надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі.

Водночас він зазначив, що Україна прагне запустити процес, який дасть змогу отримати ПДЧ.

– Я не думаю, що на саміті в червні це рішення буде ухвалено. Але для нас дуже важливо почати цю дискусію і запустити процес, який приведе врешті-решт до надання ПДЧ Україні, – сказав він.

За його словами, отриманню ПДЧ заважають побоювання деяких держав-членів НАТО спровокувати Росію.

– На жаль, все ще кілька країн серед союзників керуються логікою не провокувати Росію і вважають, що сидіти і нічого не робити – це найкращий спосіб тримати РФ у спокої. Ми їм разом з іншими партнерами, які поділяють нашу точку зору, всіляко доводимо, що така логіка хибна. Але це займає час, – додав глава МЗС.

Він також зазначив, що Україна хоче отримати запрошення на участь у саміті НАТО. Зараз у цьому напрямку триває робота.

– Саміт, запланований на червень, буде міні-самітом, і передбачає, що участь у ньому візьмуть тільки союзники. Ми працюємо з партнерами для того, щоб знайти формат приєднання України та Грузії до нього. Ця робота досі триває, тому говорити про те, що саміт відбудеться без залучення України, рано, – резюмував міністр.

ПДЧ для України

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що питання вступу України до НАТО обговорюватиметься в червні під час саміту Альянсу.

Пізніше заступник глави Офісу президента Ігор Жовква сказав, що на саміті Альянсу можуть обговорити надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.