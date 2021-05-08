На саммите НАТО в Брюсселе могут обсудить предоставление Украине ПДЧ – ОПУ

На повестке дня саммита лидеров стран-членов НАТО в Брюсселе, проведение которого запланировано на 14 июня, будет стоять предоставление Украине Плана действий относительно членства в Североатлантическом Альянсе.

При этом участие в саммите официального Киева, как и других стран-партнеров НАТО, не предусмотрено, рассказал замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

— Мы можем быть уверены – тема Украины обязательно будет обсуждаться на встрече руководителей членов Североатлантического Альянса. Об этом нас заверили ближайшие союзники: США, Канада, Германия, Франция и Польша, — рассказал чиновник.

По его словам, работа над документом, который будет принят по итогам саммита, все еще продолжается. Также на дипломатическом уровне ведутся переговоры, целю которых является попытка добиться получения ПДЧ.

Жовква напомнил, что встречи лидеров Североатлантического Альянса иногда проходят без участия стран-партнеров. Таким, например, был саммит 2019 года в Лондоне, а также 2009 года в Страсбурге.

Замглавы ОПУ добавил, что будущая встреча пройдет в узком кругу, поскольку является первой, с момента избрания Джо Байдена на пост президента США.

Однако чиновник не исключил, что решение отказаться от приглашения представителей стран-партнеров НАТО еще может быть пересмотрено.

Переговоры об участии Украины на саммите НАТО

Накануне вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала о продолжающихся переговорах относительно участии Украины на саммите НАТО в Брюсселе.

По ее словам, приглашение представителя каждого отдельного государства, не входящего в военный блок, определяется в ходе двухстороннего диалога.

Стефанишина также отметила, что повестка переговоров лидеров стран-членов НАТО еще не определена, известна лишь дата – 14 июня.