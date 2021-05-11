На Донбассе существенно уменьшились прицельные снайперские обстрелы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– Я хотел бы поблагодарить все страны, которые давили на ситуацию, сложившуюся на Донбассе, из-за вероятной эскалации со стороны России, со стороны боевиков. Совместными усилиями достигнуто значительного уменьшение выстрелов,– сказал глава государства после выступления на форуме Украина 30. Безопасность страны.

По его словам, в частности сократилось количество прицельных снайперских обстрелов.

– Именно из-за таких обстрелов было более 30 жертв в этом году. Слава Богу, слава всем вовлеченным партнерам, что выстрелов стало меньше, – сказал Владимир Зеленский.

Вместе с тем, президент Украины подчеркнул, что провокационные обстрелы на Донбассе продолжаются.

Нарушение линии разграничения боевиками

8 мая беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал нарушение линии отвода вооруженными формированиями РФ в Донецкой и Луганской областях.

В частности 213 единиц вооружения и военной техники расположено на полигонах вблизи населенных пунктов Миусинск, Мирное и Бугаевка. 45 единиц – на полигоне возле населенного пункта Покровка.

Подробнее о нарушении линии разграничения боевиками читайте в материале Фактов ICTV.