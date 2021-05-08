Украинская сторона СЦКК в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Беспилотный летательный аппарат миссии зафиксировал вооружения и военную технику вооруженных формирований РФ с нарушением линии отвода в Донецкой и Луганской областях.

В частности 213 единиц вооружения и военной техники находится на полигонах вблизи населенных пунктов Миусинск, Мирное и Бугаевка. Также 45 единиц — на полигоне возле населенного пункта Покровка.

В операции объединенных сил отмечают, что препятствование со стороны российских наемников работе патрулей СММ ОБСЕ приобрели систематический характер.

По их данным, цель таких действий — задержка и недопущения патрулей в места или объекты, на которых готовятся или осуществляются различные нарушения и провокации. На блок-посту возле Старомихайловки наемники РФ запретили проезд патрулю Миссии.

Потери на Донбассе

За время перемирия на Донбассе, то есть с 27 июля 2020 года, погибли 34 украинских военных и более 100 получили ранения.

Кроме того, за этот период незаконные вооруженные формирования РФ осуществили почти 1,4 тыс. нарушений режима тишины, из них 246 — из вооружения, запрещенного Минского договоренностями.

Фото: Штаб ООС