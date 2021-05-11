На Донбасі суттєво зменшилися прицільні снайперські обстріли. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Я хотів би подякувати усім країнам, які тиснули на ситуацію, що склалася на Донбасі, через ймовірну ескалацію з боку Росії, з боку бойовиків. Спільними зусиллями досягнуто вагомого зменшення пострілів, – сказав очільник країни після виступу на форумі Україна 30. Безпека країни.

За його словами, зокрема скоротилась кількість прицільних снайперських обстрілів.

– Саме через такі обстріли було більше 30 жертв цього року. Слава Богу, слава всім долученим партнерам, що пострілів стало менше, – сказав Володимир Зеленський.

Разом із тим, президент України наголосив, що провокаційні обстріли на Донбасі тривають.

Порушення лінії розмежування бойовиками

8 травня безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував порушення лінії відведення збройними формуваннями РФ у Донецькій та Луганській областях.

Зокрема 213 одиниць озброєння та військової техніки розташовано на полігонах поблизу населених пунктів Міусинськ, Мирне та Бугаївка. 45 одиниць – на полігоні біля населеного пункту Покровка.

Детальніше про порушення лінії розмежування бойовиками читайте в матеріалі Фактів ICTV.