Вопрос предоставления Украине ПДЧ в НАТО будет на повестке дня саммита Альянса — Стефанишина

На саммите НАТО, который состоится в июне этого года, обсудят вопрос получения Украиной Плана действий по членству в Альянсе.

Об этом во время форума Украина 30. Безопасность страны сообщила вице-премьер Украины по вопросам евро- и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

— Уверяю, что украинский вопрос относительно, в частности, перспектив получения Плана действий по членству в НАТО будет на повестке дня саммита Альянса и, надеюсь, будет обсужден. Мы ожидаем мощные и серьезные месседжи в этом направлении для Украины. Поскольку так громко, последовательно и обоснованно Украина не заявляла о ПДЧ с 2008 года, — отметила она.

Предоставление Украине ПДЧ

На днях президент Польши Анджей Дуда уже сообщал, что вопрос вступления Украины в Североатлантический Альянс будет обсуждаться в июне во время саммита НАТО.

Кроме того, позже заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква подтвердил, что на саммите Альянса могут обсудить предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

В то же время он отметил, что участие в саммите Украины, как и других стран-партнеров НАТО, не предусмотрено.

Фото: Офис вице-премьера по вопросам евроатлантической интеграции