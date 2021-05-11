Питання надання Україні ПДЧ в НАТО буде на порядку денному саміту Альянсу – Стефанішина

На саміті НАТО, який відбудеться у червні цього року, обговорять питання отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі.

Про це під час форуму Україна 30. Безпека країни повідомила віце-прем’єр України з питань євро- та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

– Запевняю, що українське питання щодо, зокрема, перспектив отримання Плану дій щодо членства в НАТО буде на порядку денному саміту Альянсу і, сподіваюся, буде обговорене. Ми очікуємо на потужні і серйозні меседжі в цьому напрямку для України. Оскільки так голосно, послідовно і обґрунтовано Україна не заявляла про ПДЧ з 2008 року, – зазначила вона.

Надання Україні ПДЧ

Днями президент Польщі Анджей Дуда вже повідомляв, що питання вступу України до Північноатлантичного Альянсу обговорюватиметься у червні під час саміту НАТО.

Крім того, пізніше заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква підтвердив, що на саміті Альянсу можуть обговорити надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Водночас він зауважив, що участь у саміті України, як і інших країн-партнерів НАТО, не передбачена.

Фото: Офіс віце-прем’єра з питань євроатлантичної інтеграції