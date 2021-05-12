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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

В Раду могут попасть четыре партии – соцопрос

Верховна Рада

Слуга народа, Европейская Солидарность, ОПЗЖ и ВО Батькивщина преодолели бы пятипроцентный барьер на выборах в Верховную Раду, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Таковы данные опроса социологической группы Рейтинг.

Предпочтения украинцев распределились так:

  • Слуга народа – 22,8%,
  • Европейская Солидарность – 14,4%,
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,7%,
  • ВО Батькивщина – 12,2%.

Рейтинг поддержки остальных партий таков:

  • Радикальная партия – 3,7%,
  • партия Шария – 3,6%,
  • партия Украинская стратегия Гройсмана – 3,5%,
  • ВО Свобода – 3,4%,
  • Сила и честь – 3,2%,
  • За майбутнє –3%,
  • Голос – 2,8%,
  • партия Мураева Наши – 2,5%
  • УДАР – 2,5%,
  • Самопоміч – 2,2%,
  • Народный фронт – 1,5%,
  • остальные партии вместе взятые –4,9%.

Из 2 тыс. опрошенных совершеннолетних респондентов 17,4% не намерены идти на выборы, не определились 19,3%.

65% украинцев, которые приняли участие в исследовании, считают, что в правительстве должны работать опытные специалисты, 23% убеждены, что должности должны занимать новые люди.

Почти так же распределились голоса украинцев относительно направления движения страны. Так, 65% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% – в правильном, 13% – не определились.

Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

Президентский рейтинг

В апреле рейтинг Владимира Зеленского вырос почти на 10% и теперь составляет 31,4%.

Следующим в президентском рейтинге стал Петр Порошенко. Его готовы поддержать 18,1%, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Третье место заняла Юлия Тимошенко с показателем 11,9%, а четвертое – Игорь Смешко, которого поддержали бы 10,4% опрашиваемых.

Источник: Рейтинг

Фото: Depositphotos

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