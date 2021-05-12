Слуга народа, Европейская Солидарность, ОПЗЖ и ВО Батькивщина преодолели бы пятипроцентный барьер на выборах в Верховную Раду, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Таковы данные опроса социологической группы Рейтинг.

Предпочтения украинцев распределились так:

Слуга народа – 22,8%,

Европейская Солидарность – 14,4%,

Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,7%,

ВО Батькивщина – 12,2%.

Рейтинг поддержки остальных партий таков:

Радикальная партия – 3,7%,

партия Шария – 3,6%,

партия Украинская стратегия Гройсмана – 3,5%,

ВО Свобода – 3,4%,

Сила и честь – 3,2%,

За майбутнє –3%,

Голос – 2,8%,

партия Мураева Наши – 2,5%

УДАР – 2,5%,

Самопоміч – 2,2%,

Народный фронт – 1,5%,

остальные партии вместе взятые –4,9%.

Из 2 тыс. опрошенных совершеннолетних респондентов 17,4% не намерены идти на выборы, не определились 19,3%.

65% украинцев, которые приняли участие в исследовании, считают, что в правительстве должны работать опытные специалисты, 23% убеждены, что должности должны занимать новые люди.

Почти так же распределились голоса украинцев относительно направления движения страны. Так, 65% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% – в правильном, 13% – не определились.

Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

Президентский рейтинг

В апреле рейтинг Владимира Зеленского вырос почти на 10% и теперь составляет 31,4%.

Следующим в президентском рейтинге стал Петр Порошенко. Его готовы поддержать 18,1%, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Третье место заняла Юлия Тимошенко с показателем 11,9%, а четвертое – Игорь Смешко, которого поддержали бы 10,4% опрашиваемых.