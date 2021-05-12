Слуга народа, Европейская Солидарность, ОПЗЖ и ВО Батькивщина преодолели бы пятипроцентный барьер на выборах в Верховную Раду, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Таковы данные опроса социологической группы Рейтинг.
Предпочтения украинцев распределились так:
- Слуга народа – 22,8%,
- Европейская Солидарность – 14,4%,
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,7%,
- ВО Батькивщина – 12,2%.
Рейтинг поддержки остальных партий таков:
- Радикальная партия – 3,7%,
- партия Шария – 3,6%,
- партия Украинская стратегия Гройсмана – 3,5%,
- ВО Свобода – 3,4%,
- Сила и честь – 3,2%,
- За майбутнє –3%,
- Голос – 2,8%,
- партия Мураева Наши – 2,5%
- УДАР – 2,5%,
- Самопоміч – 2,2%,
- Народный фронт – 1,5%,
- остальные партии вместе взятые –4,9%.
Из 2 тыс. опрошенных совершеннолетних респондентов 17,4% не намерены идти на выборы, не определились 19,3%.
65% украинцев, которые приняли участие в исследовании, считают, что в правительстве должны работать опытные специалисты, 23% убеждены, что должности должны занимать новые люди.
Почти так же распределились голоса украинцев относительно направления движения страны. Так, 65% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% – в правильном, 13% – не определились.
Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.
Президентский рейтинг
В апреле рейтинг Владимира Зеленского вырос почти на 10% и теперь составляет 31,4%.
Следующим в президентском рейтинге стал Петр Порошенко. Его готовы поддержать 18,1%, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
Третье место заняла Юлия Тимошенко с показателем 11,9%, а четвертое – Игорь Смешко, которого поддержали бы 10,4% опрашиваемых.