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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

Поддержка Зеленского выросла почти на 10% — результаты опроса

Владимир Зеленский в Раде

Рейтинг Владимира Зеленского вырос, теперь он составляет 31,4% среди тех граждан, которые определились со своим выбором и готовы голосовать.

Следующим в президентском рейтинге стал Петр Порошенко, его готовы поддержать 18,1% среди тех, кто определился, говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.

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Третье место заняла Юлия Тимошенко с показателем 11,9%, а четвертое — Игорь Смешко, которого поддержали бы 10,4% опрошенных.

Опрос проводился в период с 16 по 22 апреля методом телефонных интервью, всего было опрошено 2 003 респондента.

Рейтинг президента

По результатам предыдущего опроса КМИС, Владимир Зеленский также возглавил президентский рейтинг.

Но тогда, в феврале 2021 года, за него готовы были проголосовать только 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором.

В тоже время в декабре 2020 года этот показатель составлял 27%

Источник: КМИС

Фото: Офис президента

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