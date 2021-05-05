Рейтинг Владимира Зеленского вырос, теперь он составляет 31,4% среди тех граждан, которые определились со своим выбором и готовы голосовать.

Следующим в президентском рейтинге стал Петр Порошенко, его готовы поддержать 18,1% среди тех, кто определился, говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.

Третье место заняла Юлия Тимошенко с показателем 11,9%, а четвертое — Игорь Смешко, которого поддержали бы 10,4% опрошенных.

Опрос проводился в период с 16 по 22 апреля методом телефонных интервью, всего было опрошено 2 003 респондента.

Рейтинг президента

По результатам предыдущего опроса КМИС, Владимир Зеленский также возглавил президентский рейтинг.

Но тогда, в феврале 2021 года, за него готовы были проголосовать только 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором.

В тоже время в декабре 2020 года этот показатель составлял 27%