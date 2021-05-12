Слуга народу, Європейська Солідарність, ОПЗЖ і Батьківщина подолали б п’ятивідсотковий бар’єр на виборах до Верховної Ради, якби вони відбулись найближчої неділі. Такими є дані опитування соціологічної групи Рейтинг.
Уподобання українців розподілились так:
- Слуга народу – 22,8%,
- Європейська Солідарність – 14,4%,
- Опозиційна платформа – За життя – 13,7%,
- ВО Батьківщина – 12,2%.
Рейтинг підтримки решти партій такий:
- Радикальна партія – 3,7%,
- партія Шарія – 3,6%,
- партія Українська стратегія Гройсмана – 3,5%,
- ВО Свобода – 3,4%,
- Сила і честь – 3,2%,
- За майбутнє – 3%,
- Голос – 2,8%,
- партія Мураєва Наші – 2,5%
- УДАР – 2,5%,
- Самопоміч – 2,2%,
- Народний фронт – 1,5%,
- інші партії разом узяті – 4,9%.
Із 2 тис. опитаних повнолітніх респондентів 17,4% не мають наміру йти на вибори, не визначились 19,3%.
65% українців, які взяли участь у дослідженні, вважають, що в уряді повинні працювати досвідчені фахівці, 23% переконані, що посади повинні обіймати нові люди.
Майже так само розподілились голоси українців щодо напрямку руху країни. Так, 65% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, 22% – у правильному, 13% – не визначилися.
Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.
Президентський рейтинг
У квітні рейтинг Володимира Зеленського зріс майже на 10% і тепер становить 31,4%.
Наступним у президентському рейтингу став Петро Порошенко. Його готові підтримати 18,1%, свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Третє місце посіла Юлія Тимошенко із показником 11,9%, а четверте – Ігор Смешко, якого підтримали б 10,4% опитуваних.