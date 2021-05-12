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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

До Ради можуть потрапити чотири партії – соцопитування

Верховна Рада

Слуга народу, Європейська Солідарність, ОПЗЖ і Батьківщина подолали б п’ятивідсотковий бар’єр на виборах до Верховної Ради, якби вони відбулись найближчої неділі. Такими є дані опитування соціологічної групи Рейтинг.

Уподобання українців розподілились так:

  • Слуга народу – 22,8%,
  • Європейська Солідарність – 14,4%,
  • Опозиційна платформа – За життя – 13,7%,
  • ВО Батьківщина – 12,2%.

Рейтинг підтримки решти партій такий:

  • Радикальна партія – 3,7%,
  • партія Шарія – 3,6%,
  • партія Українська стратегія Гройсмана – 3,5%,
  • ВО Свобода – 3,4%,
  • Сила і честь – 3,2%,
  • За майбутнє – 3%,
  • Голос – 2,8%,
  • партія Мураєва Наші – 2,5%
  • УДАР – 2,5%,
  • Самопоміч – 2,2%,
  • Народний фронт – 1,5%,
  • інші партії разом узяті – 4,9%.

Із 2 тис. опитаних повнолітніх респондентів 17,4% не мають наміру йти на вибори, не визначились 19,3%.

65% українців, які взяли участь у дослідженні, вважають, що в уряді повинні працювати досвідчені фахівці, 23% переконані, що посади повинні обіймати нові люди.

Майже так само розподілились голоси українців щодо напрямку руху країни. Так, 65% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, 22% – у правильному, 13% – не визначилися.

Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.

Президентський рейтинг

У квітні рейтинг Володимира Зеленського зріс майже на 10% і тепер становить 31,4%.

Наступним у президентському рейтингу став Петро Порошенко. Його готові підтримати 18,1%, свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Третє місце посіла Юлія Тимошенко із показником 11,9%, а четверте – Ігор Смешко, якого підтримали б 10,4% опитуваних.

Джерело: Рейтинг

Фото: Depositphotos

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