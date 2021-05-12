Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита депутатов Единой России в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. В МИД отметили, что эта поездка ярко иллюстрирует упадок поддержки правящей партии РФ.

— Рассматриваем приезд российских депутатов как элемент российской предвыборной кампании накануне сентябрьских выборов в Государственную думу РФ. Поездка ярко иллюстрирует падение поддержки Единой России среди российского населения, которую правящая партия РФ сейчас пытается компенсировать за счет привлечения жителей временно оккупированных территорий Украины, — отметили в ведомстве.

МИД подчеркивает, что участие украинцев в выборах в Госдуму РФ с навязанными оккупационной администрацией паспортами РФ ставит под сомнение их легитимность.

— Такие действия российской стороны подрывают политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, идут вразрез с обязательствами России в рамках Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата, — заявили в МИД Украины.

Жителей оккупированных территорий призвали не участвовать в противоправных российских голосованиях.

Отметим, ранее правящая политсила РФ заявила о необходимости организации российского голосования в ОРДЛО.

Визит глав МИД на Донбасс

В начале мая министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга посетили Украину с официальным визитом.

Целью визита была поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обсуждение дальнейших реформ. Также дипломаты побывали на линии разграничения.