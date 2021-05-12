Міністерство закордонних справ України висловило протест через візит депутатів Єдиної Росії до окупованих районів Донецької та Луганської областей. У МЗС зазначили, що ця поїздка яскраво ілюструє занепад підтримки провладної партії РФ.

– Розглядаємо приїзд російських депутатів як елемент російської передвиборчої кампанії напередодні вересневих виборів до Державної думи РФ. Поїздка яскраво ілюструє занепад підтримки Єдиної Росії серед російського населення, яку провладна партія РФ зараз намагається компенсувати за рахунок залучення жителів тимчасово окупованих територій України, – зазначили у відомстві.

МЗС наголошує, що участь українців у виборах до Держдуми РФ із нав’язаними окупаційною адміністрацією паспортами РФ ставить під сумнів їх легітимність.

– Такі дії російської сторони підривають політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, йдуть врозріз із зобов’язаннями Росії в рамках Мінських домовленостей і домовленостей лідерів Нормандського формату, – заявили в МЗС України.

Жителів окупованих територій закликали не брати участі у протиправних російських голосуваннях.

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Зазначимо, раніше провладна політсила РФ заявила про необхідність організації російського голосування в ОРДЛО.

Візит глав МЗС на Донбас

На початку травня міністри закордонних справ Нідерландів, Бельгії та Люксембургу відвідали Україну з офіційним візитом.

Метою візиту була підтримка суверенітету і територіальної цілісності України, а також обговорення подальших реформ. Також дипломати побували на лінії розмежування.