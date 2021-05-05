Глави МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу приїдуть в Україну – мета візиту

Міністр закордонних справ Нідерландів Стефан Блок разом із своїми колегами-дипломатами з Бельгії Софі Вільмесом та Люксембургу Жаном Ассельборном відвідають Україну 6 і 7 травня.

Також у рамках візиту глави МЗС прибудуть на Донбас.

Мета візиту полягає у підтримці трьома країнами суверенітету і територіальної цілісності України.

Окрім того, країни Бенілюксу обговорять продовження реформ в Україні.

Також у посольстві зазначили, що на четвер, 6 травня, заплановано поїздку дипломатів на лінію зіткнення на Донбасі та зустріч із громадянським суспільством.

А у п’ятницю, 7 травня, відбудуться зустрічі глав МЗС із членами Кабміну, зокрема з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Під час візиту він обговорить з колегами консолідацію міжнародної підтримки України для стримування РФ від подальшої агресії, зміцнення регіональної безпеки, підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України та просування внутрішніх трансформацій у нашій державі.

Також дипломати звернуть особливу увагу на розвиток торгівлі та інвестицій між Україною і країнами Бенілюксу.

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Представники трьох країн підписали заяву щодо Донбасу

Напередодні представники України, Польщі та Литви оголосили спільну заяву про підтримку України та засудження агресивних дій Росії. У Широкиному на Донбасі вони підписали відповідний документ.

Також перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, Гошевська та Саударґас відвідали Маріупольський порт, КПВВ Гнутове та селище Широкине, де підписали заяву про підтримку України та засудження російської агресії.

Джерело: Посольство Нідерландів в Україні