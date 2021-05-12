PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

На всех станциях киевского метро появились дефибрилляторы

На всех станциях киевского метро появились дефибрилляторы

В киевском метрополитене установили дефибрилляторы на каждой станции.

Теперь на всех 52-х станциях метрополитена в пассажирских зонах размещен автоматический дефибриллятор.

Читайте
В Нью-Йорке людей будут вакцинировать в метро и на вокзалах

Ранее, часть аппаратов находились в кассах метро, ​​теперь, по решению Всеукраинского совета реанимации, их переместили на платформы и кассовые залы.

  • На всех станциях киевского метро появились дефибрилляторы — ФОТО
  • На всех станциях киевского метро появились дефибрилляторы — ФОТО
  • На всех станциях киевского метро появились дефибрилляторы — ФОТО
  • На всех станциях киевского метро появились дефибрилляторы — ФОТО
На всех станциях киевского метро появились дефибрилляторы / 2 фотографии

Спас жизнь в метро

23 марта на станции Киевского метрополитена Дворец Спорта полицейский спас жизнь 56-летнему мужчине с помощью дефибриллятора.

Благодаря этому мужчину успешно госпитализировали в больницу с нарушением сердечного ритма, сообщила врач-интерн Александровской клинической больницы Кристина Ярмолина.

После госпитализации пострадавшему стало лучше и он сразу спросил, когда его наконец выпишут из больницы домой.

Первые дефибрилляторы на платформах метро установили в 2019 году на 19 станциях, в рамках проекта РеаниМетро.

Источник: Киевский метрополитен

Фото: Киевский метрополитен

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка