На всех станциях киевского метро появились дефибрилляторы — ФОТО

В киевском метрополитене установили дефибрилляторы на каждой станции.

Теперь на всех 52-х станциях метрополитена в пассажирских зонах размещен автоматический дефибриллятор.

Ранее, часть аппаратов находились в кассах метро, ​​теперь, по решению Всеукраинского совета реанимации, их переместили на платформы и кассовые залы.







На всех станциях киевского метро появились дефибрилляторы / 2 фотографии

Спас жизнь в метро

23 марта на станции Киевского метрополитена Дворец Спорта полицейский спас жизнь 56-летнему мужчине с помощью дефибриллятора.

Благодаря этому мужчину успешно госпитализировали в больницу с нарушением сердечного ритма, сообщила врач-интерн Александровской клинической больницы Кристина Ярмолина.

После госпитализации пострадавшему стало лучше и он сразу спросил, когда его наконец выпишут из больницы домой.

Первые дефибрилляторы на платформах метро установили в 2019 году на 19 станциях, в рамках проекта РеаниМетро.

Источник: Киевский метрополитен

Фото: Киевский метрополитен