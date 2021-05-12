На всех станциях киевского метро появились дефибрилляторы — ФОТО

В киевском метрополитене установили дефибрилляторы на каждой станции.
Теперь на всех 52-х станциях метрополитена в пассажирских зонах размещен автоматический дефибриллятор.
Ранее, часть аппаратов находились в кассах метро, теперь, по решению Всеукраинского совета реанимации, их переместили на платформы и кассовые залы.
Спас жизнь в метро
23 марта на станции Киевского метрополитена Дворец Спорта полицейский спас жизнь 56-летнему мужчине с помощью дефибриллятора.
Благодаря этому мужчину успешно госпитализировали в больницу с нарушением сердечного ритма, сообщила врач-интерн Александровской клинической больницы Кристина Ярмолина.
После госпитализации пострадавшему стало лучше и он сразу спросил, когда его наконец выпишут из больницы домой.
Первые дефибрилляторы на платформах метро установили в 2019 году на 19 станциях, в рамках проекта РеаниМетро.
Источник: Киевский метрополитен
Фото: Киевский метрополитен