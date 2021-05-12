На усіх станціях київського метро з'явились дефібрилятори – ФОТО

У київському метрополітені встановили дефібрилятори на кожній станції.
Тепер на усіх 52-ох станціях метрополітену у пасажирських зонах розміщено автоматичний дефібрилятор.
Раніше частина апаратів знаходились у касах метро, тепер, за рішенням Всеукраїнської ради реанімації, їх перемістили на платформи та касові зали.
Врятував життя у метро
23 березня на станції Київського метрополітену Палац Спорту поліцейський врятував життя 56-річному чоловіку за допомогою дефібрилятора.
Завдяки цьому чоловіка успішно шпиталізували до лікарні із порушенням серцевого ритму, повідомила лікар-інтерн Олександрівської клінічної лікарні Христина Ярмоліна.
Після госпіталізації потерпілому стало краще і він одразу запитав, коли його нарешті випишуть з лікарні додому.
Перші дефібрилятори на платформах метро встановили в 2019 році на 19 станціях, у рамках проекту РеаніМетро.
Джерело: Київський метрополітен
Фото: Київський метрополітен