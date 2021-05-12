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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

На усіх станціях київського метро з’явились дефібрилятори

На усіх станціях київського метро з’явились дефібрилятори

У київському метрополітені встановили дефібрилятори на кожній станції.

Тепер на усіх 52-ох станціях метрополітену у пасажирських зонах розміщено автоматичний дефібрилятор.

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Раніше частина апаратів знаходились у касах метро, тепер, за рішенням Всеукраїнської ради реанімації, їх перемістили на платформи та касові зали.

  • На усіх станціях київського метро з'явились дефібрилятори – ФОТО
  • На усіх станціях київського метро з'явились дефібрилятори – ФОТО
  • На усіх станціях київського метро з'явились дефібрилятори – ФОТО
  • На усіх станціях київського метро з'явились дефібрилятори – ФОТО
На усіх станціях київського метро з’явились дефібрилятори / 2 фотографии

Врятував життя у метро 

23 березня на станції Київського метрополітену Палац Спорту поліцейський врятував життя 56-річному чоловіку за допомогою дефібрилятора.

Завдяки цьому чоловіка успішно шпиталізували до лікарні із порушенням серцевого ритму, повідомила лікар-інтерн Олександрівської клінічної лікарні Христина Ярмоліна.

Після госпіталізації потерпілому стало краще і він одразу запитав, коли його нарешті випишуть з лікарні додому.

Перші дефібрилятори на платформах метро встановили в 2019 році на 19 станціях, у рамках проекту РеаніМетро.

Джерело: Київський метрополітен

Фото: Київський метрополітен

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