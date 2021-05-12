Сотрудники ДФС проводят обыски в помещениях коммунальной корпорации Киевавтодор

Сотрудники ГУ ДФС в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят обыски в помещениях коммунальной корпорации Киевавтодор.

Обыски проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению в нанесении должностным лицом этой структуры ущерб государству в крупных размерах, путем превышения должностных обязанностей.

По итогам обысков планируется изъять финансово-хозяйственную документацию, которая может свидетельствовать о наличии уголовного преступления.

Об этом сообщается на официальной Facebook странице ведомства.

Следственными органами выявлено, что указанное должностное лицо получило неправомерное вознаграждение за содействие коммерческой компании в выигрыше публичных торгов в 2019-2020 годах по обновлению дорожной инфраструктуры.

Общая сумма выигранных тендеров, за вышеупомянутый период, составляет 1,9 млрд грн.

Одновременно с этим расследуется уголовное производство в отношении служебных лиц данной коммерческой компании и связанных с ней частных структур по ч. 3 ст. 212 УК Украины — уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

В период 2019-2020 годов служебные лица искусственно завышали налоговые кредиты по НДС путем использования реквизитов предприятий с признаками рисков и транзитности.

По версии следствия, сумма уклонения от уплаты НДС составила 18,6 млн грн, что подтверждается выводом экономического исследования.

Действиям должностных лиц будет дана соответствующая правовая оценка после завершения следственных действий.

— Модернизация инфраструктуры — один из приоритетов экономической политики государства. Поэтому Государственная фискальная служба продолжит жестко реагировать на любые попытки нажиться на дорожном строительстве в Украине и будет привлекать к ответственности тех, кто присваивает коррупционную ренту на этом, — заявил Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

ГФС проводит обыски в департаменте КГГА

Государственная фискальная служба в среду, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, проводит обыски в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Правоохранители подозревают чиновника КГГА в содействии совершению преступления.