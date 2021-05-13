Украине пока не хватает вакцин для того, чтобы вакцинировать всех желающих граждан, которые записались на прививку через Дію.

Об этом в эфире одного из украинских радиостанций сказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Он отметил, что Минздрав готов на выходных вакцинировать людей из электронной очереди, но страна не имеет дополнительных 500 тыс. доз препаратов.

На данный момент, в приоритете Министерства здравоохранения остаются люди, которые старше 65 лет, а в листе ожидания таких более 23 тыс.

— Есть все желающие и есть способности системы здравоохранения и наличие вакцин в Украине. Сегодня 500 тыс. доз вакцины у нас нет для вакцинации всех желающих в приложении, — сказал врач.

Вакцинация людей из электронной очереди

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с ближайших выходных Украина начнет иммунизацию лиц, которые записались через приложение Дія.

Они должны обращаться в кабинеты прививки и отстоять в живой очереди, отметил премьер.

Такое решение правительство приняло из-за того, что на выходных в Украине уменьшается интенсивность вакцинации.

Также министр отметил, что для этого использовать препараты, полученные в рамках глобальной инициативы COVAX.