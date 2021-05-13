PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

В Украине не хватает вакцин для прививок всем желающим — Ляшко

Виктор Ляшко

Украине пока не хватает вакцин для того, чтобы вакцинировать всех желающих граждан, которые записались на прививку через Дію.

Об этом в эфире одного из украинских радиостанций сказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Читайте
Мутаций Covid-19 не избежать, но вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни

Он отметил, что Минздрав готов на выходных вакцинировать людей из электронной очереди, но страна не имеет дополнительных 500 тыс. доз препаратов.

На данный момент, в приоритете Министерства здравоохранения остаются люди, которые старше 65 лет, а в листе ожидания таких более 23 тыс.

— Есть все желающие и есть способности системы здравоохранения и наличие вакцин в Украине. Сегодня 500 тыс. доз вакцины у нас нет для вакцинации всех желающих в приложении, — сказал врач.

Вакцинация людей из электронной очереди

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с ближайших выходных Украина начнет иммунизацию лиц, которые записались через приложение Дія.

Они должны обращаться в кабинеты прививки и отстоять в живой очереди, отметил премьер.

Такое решение правительство приняло из-за того, что на выходных в Украине уменьшается интенсивность вакцинации.

Также министр отметил, что для этого использовать препараты, полученные в рамках глобальной инициативы COVAX.

Фото: Правительственный портал

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка