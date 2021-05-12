PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Вакцинувати людей з електронної черги почнуть цими вихідними – Шмигаль

Денис Шмигаль

Вакцинувати від коронавірусу охочих, які записались через застосунок Дія почнуть вже у найближчі вихідні, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словам, усіх, хто записався на імунізацію можуть звертатися до кабінетів щеплення вже з 15 травня і далі кожні вихідні.

Читайте
У США таксі безкоштовно возитимуть громадян на вакцинацію від Covid-19

Щеплення робитимуть протягом суботи і неділі у порядку живої черги.

Прем’єр також зазначив, що для вакцинації використовуватимуть вакцини, які Україна отримала в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Денис Шмигаль розповів, що таке рішення уряд ухвалив через те, що на вихідні  в країні різко зменшується інтенсивність проведення вакцинації.

Українська вакцина від коронавірусу 

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що клінічні випробування однієї з українських сироваток розпочнеться вже найближчим часом.

Наразі над створенням вакцини українського виробництва працюють Інститут біології клітини і Інститут біохімії ім. О.В. Паладіна НАН України, а також одна приватна компанія.

За словами Ляшка, найкращого результату наразі досягла група науковців із приватної медичної фірми.

Фото: Урядовий портал

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка