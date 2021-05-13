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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

В Україні не вистачає вакцин для щеплення усіх охочих – Ляшко

Виктор Ляшко

Україні наразі не вистачає вакцин для того, щоб вакцинувати усіх охочих громадян, які записались на щеплення через Дію.

Про це в ефірі однієї з українських радіостанцій сказав головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

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Він наголосив, що МОЗ готовий на вихідних вакцинувати людей з електронної черги, але країна не має додаткових 500 тис. доз препаратів.

На даний момент, у пріоритеті Міністерства охорони здоров’я залишаються люди, які старші 65 років, а у листі очікування таких понад 23 тис.

– Є всі охочі і є здібності системи охорони здоров’я і наявність вакцин в Україні. Сьогодні 500 тис. доз вакцини у нас немає для вакцинації всіх бажаючих у додатку, – сказав лікар.

Вакцинація людей з електронної черги 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з найближчих вихідних Україна почне імунізацію осіб, які записались через додаток Дія.

Вони мають звертатись до кабінетів щеплення та відстояти у живій черзі, зазначив прем’єр.

Таке рішення уряд ухвалив через те, що на вихідних в Україні зменшується інтенсивність вакцинації.

Також міністр зазначив, що для цього використовуватимуть препарати, отримані у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Фото: Урядовий портал

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