Вакцинировать от коронавируса желающих, которые записались через приложение Дія начнут уже в ближайшие выходные, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, все, кто записался на иммунизацию могут обращаться в кабинеты прививки уже с 15 мая и далее каждые выходные.

Прививки будут делать в течение субботы и воскресенья в порядке живой очереди.

Премьер также отметил, что для вакцинации будут использовать вакцины, которые Украина получила в рамках глобальной инициативы COVAX.

Денис Шмыгаль рассказал, что такое решение правительство приняло из-за того, что на выходные в стране резко уменьшается интенсивность проведения вакцинации.

Украинская вакцина от коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что клинические испытания одной из украинских сывороток начнутся в ближайшее время.

Сейчас над созданием вакцины украинского производства работают Институт биологии клетки и Институт биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины, а также одна частная компания.

По словам Ляшко, лучшего результата пока достигла группа ученых из частной медицинской фирмы.