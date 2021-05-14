13 мая в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
В украинского защитника попала пуля снайпера вооруженных формирований Российской Федерации.
Ранение было несовместимо с жизнью.
На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.
Сутки на Донбассе
В течение дня 13 мая незаконные вооруженные формирования РФ семь раз открывали огонь на Донбассе.
Оккупанты трижды стреляли из пулеметов и гранатометов вблизи Верхнеторецкого, дважды – недалеко от поселка Пески.
Также наемники РФ совершили обстрел вблизи Новотроицкого и Южного.
Подробнее о том, как прошли сутки на Донбассе читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: ОТУ Восток