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Факты / Украина
Тетяна Забожко |

На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный

Война на Донбассе

13 мая в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

В украинского защитника попала пуля снайпера вооруженных формирований Российской Федерации.

Ранение было несовместимо с жизнью.

На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

Сутки на Донбассе

В течение дня 13 мая незаконные вооруженные формирования РФ семь раз открывали огонь на Донбассе.

Оккупанты трижды стреляли из пулеметов и гранатометов вблизи Верхнеторецкого, дважды – недалеко от поселка Пески.

Также наемники РФ совершили обстрел вблизи Новотроицкого и Южного.

Подробнее о том, как прошли сутки на Донбассе читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОТУ Восток

Фото: Dreamstime

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