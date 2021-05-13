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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

На Донбассе боевики РФ семь раз открывали огонь

загострення на донбасі

В течение дня 13 мая незаконные вооруженные формирования РФ семь раз открывали огонь на Донбассе. Вследствие обстрелов ни один украинский защитных не пострадал.

В частности вблизи Верхнеторецкого оккупанты три раза стреляли из пулеметов и гранатометов.

Недалеко от поселка Пески боевики дважды открывали огонь также из пулеметов и гранатометов.

В то же время вблизи Новотроицкого наемники РФ осуществили обстрел из стрелкового оружия, а у Южного — из гранатометов.

По данным штаба ООС, боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила о нарушениях со стороны военных России СММ ОБСЕ.

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Накануне, 11 мая боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских бойцов не было.

В частности, оккупанты открывали огонь вблизи Новгородского, Новоселовки и Южного.

Источник: Штаб ООС

Фото: УНИАН

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