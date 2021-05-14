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Факти / Україна
Тетяна Забожко |

На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий

Война на Донбассе

13 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

В українського захисника влучила куля снайпера збройних формувань Російської Федерації.

Поранення було несумісне з життям.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Доба на Донбасі

Протягом дня 13 травня незаконні збройні формування РФ сім разів відкривали вогонь на Донбасі.

Окупанти тричі стріляли з кулеметів та гранатометів поблизу Верхньоторецького, двічі – неподалік селища Піски.

Також найманці РФ здійснили обстріл поблизу Новотроїцького та Південного.

Детальніше про те, як минула доба на Донбасі читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОТУ Схід

Фото: Dreamstime

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