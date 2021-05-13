По данным Госслужбы статистики, больше всего украинцы задолжали за распределение газа, отопление и горячую воду.

За март 2021 года задолженность украинцев по оплате коммунальных услуг сократилась на 3,3 млрд грн. Долги на конец месяца составили 79,4 млрд грн.

За распределение природного газа — 30,2 млрд грн;

За тепловую энергию и горячую воду — 28,7 млрд грн;

За централизованное водоснабжение и водоотвод — 6,1 млрд грн;

За управление многоквартирным домом — 5,4 млрд грн;

За вывоз бытовых отходов — 1,1 млрд грн;

За электроэнергию — 7,8 млрд грн.

Тарифы на газ

С мая текущего года для украинцев начнет действовать летний тариф на газ. Это означает, что кубометр газа теперь будет стоить одинаково ежемесячно: как зимой, так и летом.

А вот тариф на электроэнергию с 1-го числа останется на том же уровне. Подробнее о том, какие изменения ждут украинцев в мае, — читайте в нашем материале.