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Факты / Украина / Общество
Максим Зайченко |

Больше всего — за газ. Украинцы задолжали за коммуналку 79,4 млрд грн

Больше всего — за газ. Украинцы задолжали за коммуналку 79,4 млрд грн

За март 2021 года задолженность украинцев по оплате коммунальных услуг сократилась на 3,3 млрд грн. Долги на конец месяца составили 79,4 млрд грн.

По данным Госслужбы статистики, больше всего украинцы задолжали за распределение газа, отопление и горячую воду.

Так, на 31 марта долги украинцев составили:

  • За распределение природного газа — 30,2 млрд грн;
  • За тепловую энергию и горячую воду — 28,7 млрд грн;
  • За централизованное водоснабжение и водоотвод — 6,1 млрд грн;
  • За управление многоквартирным домом — 5,4 млрд грн;
  • За вывоз бытовых отходов — 1,1 млрд грн;
  • За электроэнергию — 7,8 млрд грн.
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Тарифы на газ

С мая текущего года для украинцев начнет действовать летний тариф на газ. Это означает, что кубометр газа теперь будет стоить одинаково ежемесячно: как зимой, так и летом.

А вот тариф на электроэнергию с 1-го числа останется на том же уровне. Подробнее о том, какие изменения ждут украинцев в мае, — читайте в нашем материале.

Источник: Госслужба статистики Украины

Фото: УНИАН

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