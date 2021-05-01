Травень 2021: що зміниться в Україні в травні 2021

У Києві припиняють діяти посилені обмеження, країна все ще залишається жити в умовах адаптивного карантину, а на українців чекають нові тарифи на газ.

Що зміниться в Україні з 1 травня 2021 року і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Карантин у Києві

Із 1 травня Київ переходить у жовту зону карантину, тому в столиці припинять діяти жорсткі карантинні обмеження. Весь наземний громадський транспорт та метро знову перевозитимуть пасажирів у звичайному режимі без спецперепусток.

Також почнуть працювати ТРЦ, ринки, ярмарки, кафе, ресторани, бари, спортзали та фітнес-центри.

Крім того, з 5 травня відновиться навчальний процес в освітніх закладах столиці, зокрема і дитячих садочках, а також відновлять приймання документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

Але навіть попри послаблення обмежень все одно обов’язковим залишається носіння масок і дотримання дистанції у громадських місцях.

Карантин в Україні

Згідно з рішенням Кабміну режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин в Україні діятиме до 30 червня 2021 року. Він передбачає поділ країни на чотири рівні епіднебезпеки: зелений, жовтий, помаранчевий і червоний.

Поступово області одна за одною починають виходити з червоної зони карантину, у якій ситуація з Covid-19 є найбільш небезпечною. Але у регіонах, які все ще залишаються у цій зоні, продовжують діяти суворі заборони.

Зокрема, у таких областях заклади громадського харчування працюють тільки на винос і доставку, зачинені ТРЦ, непродовольчі ринки та магазини, розважальні заклади, кінотеатри, театри, фітнес-центри, басейни, спортзали.

У регіонах, які потрапили у помаранчеву зону карантину, діють обмеження жовтої зони, встановлені 24 лютого, коли Україна повернулася до моделі адаптивного карантину. Але, за потреби, в областях помаранчевої зони місцева влада може посилювати обмеження.

Святкування Великодня

Святкувати найбільше християнське свято Великдень 2 травня також доведеться в умовах карантину. Додаткових карантинних обмежень у цей день не запроваджуватимуть. Церкви та храми будуть відчиненими.

Але українці повинні дотримуватися певних рекомендацій, які передбачають, що:

відвідувати громадські місця можна тільки у масці, яка закриває рот і ніс;

потрібно дотримуватися дистанції у 1,5 м;

перебувати у приміщенні може одна людина на 4 кв. м.

Крім того, вірян просять дивитися великоднє богослужіння онлайн. Якщо вони все ж вирішили йти до церкви, то рекомендують робити це комусь одному із членів сім’ї, а не усім.

Також Кабмін домовився з Радою церков, щоб на Великдень в Україні зменшили тривалість богослужінь, але водночас збільшили їхню кількість. Крім того, вірянам рекомендували тимчасово заборонити цілувати хрести, ікони та інші святині.

Під час богослужіння усі двері в храмах мають бути відчинененими, а віряни, які вирішать йти освячувати великодні кошики до церкви, повинні бути у масках.

Ціни на газ

Із 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року для українців почнуть діяти річні ціни на газ. На них автоматично переведуть усіх споживачів, які користувалися місячними цінами, що коливалися залежно від сезону.

Тому з травня кубометр палива коштуватиме однаково щомісяця: як взимку, так і влітку. Подавати додаткові заявки для переведення з місячного на річний тариф не потрібно.

Найнижчі річні ціни за кубометр запропонували чотири компанії:

ДП Евода трейд КП Луцькводоканал – 7,88 грн;

ТОВ Черкасигаз збут – 7,89 грн

ТОВ Уманьгаз збут 7,89 грн;

Нафтогаз України – 7,96.

За ціною 7,98 грн за кубометр газ продаватимуть ТОВ Волиньелектрозбут і ТОВ Закарпаття Енергозбут. Низка регіональних газзбутів встановили річний тариф на газ на рівні 7,99 грн за кубометр. Пропозиції решти компаній коливаються від 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр.

Тариф на електроенергію

Із 1 травня тариф на електроенергію для населення залишиться на рівні 1,68 грн/кВт-год. Ця ціна діятиме до 30 червня.

Крім того, відповідно до нових правил державні компанії Енергоатом та Укргідроенерго продаватимуть електроенергію напряму постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без посередника у вигляді ДП Гарантований покупець.

Заявки на отримання субсидії

Із травня 2021 року отримувачам субсидій потрібно подати нову заявку на її отримання. Це можна зробити протягом наступних п’яти місяців онлайн або ж через пошту.

Також в Україні почнуть діяти нові правила для тих, кому субсидію не призначатимуть. Зокрема, без допомоги від держави залишаться громадяни, які мають на банківському рахунку понад 100 тис. грн, купили нову автівку або ж валюту на суму понад 50 тис. грн за один раз.

Крім того, з 1 травня 100% субсидій виплачуватимуть живими грошима.

Онлайн-прописка

Із 17 травня цього року змінювати реєстрацію місця проживання можна буде онлайн через портал Дія. Прописатися онлайн можна буде як у власному, так і в орендованому житлі.

Для цього власнику квартири буде потрібно підтвердити це на порталі Дія за допомогою електронного підпису.

Також із 17 травня молоді люди, які змінюють місце реєстрації, не будуть зобов’язані приходити до військкоматів, оскільки вони автоматично отримуватимуть інформацію про зміну місця реєстрації громадянина.

Основна сесія ЗНО

Основна сесія ЗНО в Україні стартує вже 21 травня і триватиме до середини червня. Обов’язковим є тестування з української мови або з української мови та літератури.

Загалом же учасники тестування могли обрати не більше п’яти предметів. У травні майбутні вступники складатимуть ЗНО з таких із них:

21 травня – хімія;

24 травня – іспанська, німецька, французька мови;

25 травня – англійська мова;

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту).

Пробне ЗНО

У Києві та Миколаївській області проведення пробного ЗНО через локдаун перенесли на 15 травня.

Але у Центрі оцінювання якості освіти нагадали, що учні можуть пройти тестування і вдома. Для цього потрібно завантажити тестові зошити з будь-якого навчального предмета.

Внести свої відповіді на завдання тесту до спеціального сервісу з визначення результатів можна до 18 травня, а 19-го числа будуть відомі результати.

Учасники пробного ЗНО повинні прибути до пунктів проведення тестування, зазначених у запрошеннях, заздалегідь. Із собою потрібно мати:

паспорт чи інший документ, який посвідчує особу;

запрошення-перепустку;

дві ручки з чорнилом чорного кольору;

пляшку з питною водою без етикетки;

захисну маску;

маленький дезінфектор для рук.

Аеромедична евакуація

Із 1 травня аеромедичну евакуацію проводитимуть у Києві та Київській області. Це означає, що у разі критичної ситуації пацієнта доставлятимуть до лікарні гелікоптером.

Рішення про аеромедичну евакуацію ухвалюватиме обласний центр екстреної медичної допомоги, враховуючи дислокацію автомобілів швидкої, стан пацієнта та час на госпіталізацію.

Аеромедичну евакуацію пацієнтів в Україні вирішили запровадити зважаючи на те, що у питанні надання екстреної медичної допомоги час є критично важливим. Тому період реагування на виліт гелікоптера має становити від 5 до 30 хвилин, залежно від обставин.

Болгарія і Туреччина для українців

Із 1 травня Болгарія відкриває свої кордони для туристів. Але для в’їзду в країну на кордоні доведеться надати один із таких документів:

сертифікат вакцинації;

негативний ПЛР-тест на коронавірус;

довідку про те, що особа перехворіла на Covid-19 (не пізніше як за півроку до виїзду).

Крім того, з 15 травня Туреччина офіційно скасовує обов’язкову наявність негативного ПЛР-тесту при в’їзді в країну.

Але туристи все одно мусять заповнювати спеціальну форму перед тим, як вилетіти в країну. В ній потрібно вказати паспортні дані, номер рейсу і місце проживання в Туреччині.

Після опрацювання наданих даних, система видасть туристу його HES-код, який стане своєрідною перепусткою в готелі, ресторани, громадські місця і на транспорт.

Вихідні у травні

На травень традиційно випадає багато святкових дат, завдяки чому українці матимуть додаткові вихідні. Зокрема, у 2021 році Великдень святкуватимуть у неділю, 2 травня. А 1 травня, у суботу, відзначатимуть Міжнародний день праці.

Оскільки обидва свята є державними і випали на вихідні, то відповідно до закону святкові дні перенесуть на наступні після них.

Скільки відпочиватимуть українці у травні – читайте у нашому матеріалі.