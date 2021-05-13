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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Найбільше – за газ. Українці заборгували за комуналку 79,4 млрд грн

Найбільше – за газ. Українці заборгували за комуналку 79,4 млрд грн

За березень 2021 року заборгованість українців з оплати комунальних послуг скоротилася на 3,3 млрд грн. Борги на кінець місяця становили 79,4 млрд грн. 

За даними Держслужби статистики, найбільше українці заборгували за розподіл газу, опалення та гарячу воду.

Так, на 31 березня борги українців становили:

  • За розподіл природного газу – 30,2 млрд грн;
  • За теплову енергію та гарячу воду – 28,7 млрд грн;
  • За централізоване водопостачання та водовідведення – 6,1 млрд грн;
  • За управління багатоквартирним будинком – 5,4 млрд грн;
  • За вивезення побутових відходів – 1,1 млрд грн;
  • За електроенергію – 7,8 млрд грн.
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Тарифи на газ

Із травня поточного року для українців почне діяти літній тариф на газ. Це означає, що кубометр газу тепер  коштуватиме однаково щомісяця: як взимку, так і влітку.

А от тариф на електроенергію з 1-го числа залишиться на тому ж рівні. Детальніше про те, які зміни чекають українців у травні, – читайте в нашому матеріалі.

Джерело: Держстат

Фото: УНІАН

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