В четырех украинских городах продлили сроки обучения учеников в школах, занятия будут проводиться в июне.

Изменения затронули учебные заведения Сум, Черкасс, Хмельницкого и Кропивницкого.

Сроки обучения:

в Сумах — до 11 июня;

в Черкассах — до 8 июня;

в Хмельницком — до 11 июня;

некоторые начальные школы Кропивницкого будут учиться до 7 или 14 июня.

В то же время подобного решения по другим городам страны пока нет.

Освобождение от ГИА

В 2021 году учеников четвертых и девятых классов освободили от прохождения Государственной итоговой аттестации.

Решение было принято из-за сложной ситуации с распространением коронавируса и из-за того, что школьникам пришлось учиться удаленно.

Больше новостей о ГИА 2021 в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Новая украинская школа