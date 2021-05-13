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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

В четырех областных центрах Украины школьники продолжат обучение летом

В четырех областных центрах Украины школьники продолжат обучение летом

В четырех украинских городах продлили сроки обучения учеников в школах, занятия будут проводиться в июне.

Изменения затронули учебные заведения Сум, Черкасс, Хмельницкого и Кропивницкого.

Сроки обучения:

  • в Сумах — до 11 июня;
  • в Черкассах — до 8 июня;
  • в Хмельницком — до 11 июня;
  • некоторые начальные школы Кропивницкого будут учиться до 7 или 14 июня.
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В то же время подобного решения по другим городам страны пока нет.

Освобождение от ГИА

В 2021 году учеников четвертых и девятых классов освободили от прохождения Государственной итоговой аттестации.

Решение было принято из-за сложной ситуации с распространением коронавируса и из-за того, что школьникам пришлось учиться удаленно.

Больше новостей о ГИА 2021 в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Новая украинская школа

Фото: Depositphotos

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