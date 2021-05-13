В четырех украинских городах продлили сроки обучения учеников в школах, занятия будут проводиться в июне.
Изменения затронули учебные заведения Сум, Черкасс, Хмельницкого и Кропивницкого.
Сроки обучения:
- в Сумах — до 11 июня;
- в Черкассах — до 8 июня;
- в Хмельницком — до 11 июня;
- некоторые начальные школы Кропивницкого будут учиться до 7 или 14 июня.
В то же время подобного решения по другим городам страны пока нет.
Освобождение от ГИА
В 2021 году учеников четвертых и девятых классов освободили от прохождения Государственной итоговой аттестации.
Решение было принято из-за сложной ситуации с распространением коронавируса и из-за того, что школьникам пришлось учиться удаленно.
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Источник: Новая украинская школа