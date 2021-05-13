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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

У чотирьох обласних центрах України школярі продовжать навчання влітку

У чотирьох обласних центрах України школярі продовжать навчання влітку

У чотирьох українських містах продовжили терміни навчання учнів у школах, заняття проводитимуться у червні.

Зміни торкнулися навчальних закладів Сум, Черкас, Хмельницького та Кропивницького.

Терміни навчання:

  • у Сумах – до 11 червня;
  • у Черкасах – до 8 червня;
  • у Хмельницькому – до 11 червня;
  • деякі початкові школи Кропивницького навчатимуться до 7 або 14 червня.
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Водночас такого ж рішення щодо інших міст країни поки немає.

Звільнення від ДПА

У 2021 році учнів четвертих і дев’ятих класів звільнили від проходження Державної підсумкової атестації.

Рішення було ухвалене через складну ситуацію з поширенням коронавірусу і через те, що школярам довелося навчатися віддалено.

Більше новин про ДПА 2021 в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Нова українська школа

Фото: Depositphotos

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