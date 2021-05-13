У чотирьох українських містах продовжили терміни навчання учнів у школах, заняття проводитимуться у червні.
Зміни торкнулися навчальних закладів Сум, Черкас, Хмельницького та Кропивницького.
Терміни навчання:
- у Сумах – до 11 червня;
- у Черкасах – до 8 червня;
- у Хмельницькому – до 11 червня;
- деякі початкові школи Кропивницького навчатимуться до 7 або 14 червня.
Водночас такого ж рішення щодо інших міст країни поки немає.
Звільнення від ДПА
У 2021 році учнів четвертих і дев’ятих класів звільнили від проходження Державної підсумкової атестації.
Рішення було ухвалене через складну ситуацію з поширенням коронавірусу і через те, що школярам довелося навчатися віддалено.
Більше новин про ДПА 2021 в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Нова українська школа