У чотирьох українських містах продовжили терміни навчання учнів у школах, заняття проводитимуться у червні.

Зміни торкнулися навчальних закладів Сум, Черкас, Хмельницького та Кропивницького.

Терміни навчання:

у Сумах – до 11 червня;

у Черкасах – до 8 червня;

у Хмельницькому – до 11 червня;

деякі початкові школи Кропивницького навчатимуться до 7 або 14 червня.

Водночас такого ж рішення щодо інших міст країни поки немає.

Звільнення від ДПА

У 2021 році учнів четвертих і дев’ятих класів звільнили від проходження Державної підсумкової атестації.

Рішення було ухвалене через складну ситуацію з поширенням коронавірусу і через те, що школярам довелося навчатися віддалено.

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Джерело: Нова українська школа