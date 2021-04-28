В учебном году 2020/2021 ученики, которые завершают обучение, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Однако они сохраняют за собой право пройти ее по собственному желанию.

В МОН объяснили, как будет проходить ГИА в этом году.

По информации ведомства, законодательством не предусмотрено выборочное освобождение от прохождения ГИА по какому-то одному или нескольким предметам. Кроме того, закон не освобождает от прохождения ВНО соискателей образования, которые планируют поступать в учреждения высшего образования в 2021 году.

Кто может пройти ГИА в учебном заведении (не в форме ВНО):

граждане Украины, которые завершили обучение и получили документ о соответствующем уровне общего среднего образования за рубежом;

ученики, которые получают общее среднее образование по вечерней, заочной, семейной (домашней) формам;

соискатели, которые находятся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах;

граждане, проживающие на временно оккупированной территории Украины, на территории проведения антитеррористической операции (на период ее проведения);

соискатели, которые по уважительным причинам не принимали участия в основной сессии ВНО и были допущены к прохождению дополнительной сессии ВНО, но не смогли по уважительным причинам принять участие в ней.

Кроме того, выпускники по их желанию могут пройти не только ГИА в учебном заведении, но и в форме ВНО.

В то же время соискателям образования, которые не будут сдавать ГИА, свидетельства о получении полного общего среднего образования должны быть выданы не ранее даты выдачи соответствующего документа, указанной в нем.

Освобождение от ГИА

В 2021 году учеников четвертых и девятых классов также освободили от прохождения Государственной итоговой аттестации.

Такое решение приняли из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.

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