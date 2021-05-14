У Верховну Раду внесли подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова з посади. Це підтвердила прес-секретар спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній.

Відповідний документ про звільнення очільника МОЗ до парламенту надійшов від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

– Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради України надійшло подання прем’єр-міністра України про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, – написала Туній у Facebook.

Тепер питання звільнення Максима Степанова з посади міністра повинні розглянути народні депутати.

Кадрові зміни в уряді

Сьогодні заяви про відставку також написали міністр економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Як стало відомо Фактам ICTV з власних джерел, Верховна Рада може розглянути їх під час засідання у вівторок 18 травня.

У разі звільнення міністрів, їхні посади можуть обійняти нинішній очільник Державної податкової служби Олексій Любченко і очільник Укравтодору Олександр Кубраков.