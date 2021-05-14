Минус Медведчук. Зеленский объяснил политику деолигархизации в стране

Президент Украины Владимир Зеленский в своем блоге объяснил политику деолигархизации в стране. По его словам, это один из путей для дальнейшего развития Украины.

— Кроме того, каждое из успешных государств смогло построить собственную систему отношений между властью и гражданами. Они научились общаться между собой. Да, не все эти системы идеальны. Потому что идеал — это и есть мечта, путь, возможность. Но все они устойчивы и не падают от ударов кризисов — скорее ищут решение, — отметил Зеленский.

По его словам, необходимо создать условия, чтобы Украина нашла свой путь в глобальном мире, а также сделать государственную систему устойчивой и готовой отвечать на любые современные вызовы, при этом сохраняя демократию.

— Демократию настоящую, не имитационную. Работающую в интересах всех граждан, а не кучки избранных. Кто сумел воспользоваться полностью возможностями, которые были у нас с 1990-х годов? Вы знаете фамилии этих людей. Они ежегодно перечисляются в списке самых богатых украинцев, — пишет президент Украины.

Он отметил, что остальное общество вынуждено адаптироваться, пока избранные распределяют между собой все ресурсы, в частности финансовые, промышленные, политический и медийные.

Президент подчеркнул, что общество давно ждет новые правила жизни в стране.

— Кое-что нам уже удается. Например, впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране, — заявил Владимир Зеленский.

Он также отметил, что будут и впредь минусы, пока олигархи не превратятся в просто крупных бизнесменов.

Зеленский убежден, что на такой шаг могли пойти его предшественники. Однако ранее считалось, что олигархат это выгодно, а также он обеспечивает определенную стабильность.

Также Зеленский описал в своем блоге статус олигарха.

— Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет крыши в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут, — отметил Владимир Зеленский.

Законопроект о деолигархизации

Также Владимир Зеленский анонсировал фундаментальный законопроект о деолигархизации.

По его словам, пока не было такой законодательной инициативы, то Украина десятилетиями двигалась к статусу бедной страны в Европе.

— Это десятки необходимых реформ, процесс очень основательной трансформации. И добродетельный суд, и эффективная децентрализация, и современный финансовый сектор, и приватизация, и завершение земельной реформы и создание максимально возможных условий для экономического развития, — заявил президент.

Вручение подозрения Виктору Медведчуку

12 мая член политической партии ОПЗЖ Виктор Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора, чтобы ознакомиться с материалами дела о государственной измене и нарушении правил войны.

13 мая Медведчуку избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по 9 июля 2021 года.

Такое решение принял 13 мая Печерский районный суд Киева.