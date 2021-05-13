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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Дело об госизмене: Медведчуку избрали меру пресечения

Медведчук

Народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчука избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по 9 июля 2021 года.

Такое решение принял 13 мая Печерский районный суд Киева.

Офис генпрокурора ходатайствовал об аресте Медведчука с альтернативой внесения залога в размере более 300 млн грн.

Генпрокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписала подозрения в государственной измене главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку и нардепу политсилы Тарасу Козаку.

Вручение подозрения Виктору Медведчуку

12 мая член политической партии ОПЗЖ Виктор Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора, чтобы ознакомиться с материалами дела о государственной измене и нарушении правил войны.

По словам нардепа, прокуроры предоставили ему для ознакомления копию подозрения.

В тексте документа речь шла, в частности, о разграблении национальных ценностей в оккупированном Крыму.

Подробнее о вручении подозрения Виктору Медведчуку читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: УНИАН

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