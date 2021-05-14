Мінус Медведчук. Зеленський пояснив політику деолігархізації в країні

Президент України Володимир Зеленський у своєму блозі пояснив політику деолігархізації в країні. За його словами, це один зі шляхів для подальшого розвитку України.

– Крім того, кожна з успішних держав змогла побудувати власну систему відносин між владою і громадянами. Вони навчилися спілкуватися між собою. Так, не всі ці системи ідеальні. Тому ідеал — це і є мрія, шлях, можливість. Але вони все стійкі і не падають від ударів криз — швидше шукають рішення, – зазначив Зеленський.

За його словами, необхідно створити умови, щоб Україна знайшла свій шлях у глобальному світі, а також зробити державну систему стійкою та готовою відповідати на будь-які сучасні виклики, водночас, зберігаючи демократію.

– Демократію справжню, не імітаційну. Таку, яка працює в інтересах всіх громадян, а не купки обраних. Хто зумів скористатися повністю можливостями, які були у нас з 1990-х років? Ви знаєте прізвища цих людей. Вони щорічно перераховуються у списку найбагатших українців, – пише президент України.

Він зазначив, що решта суспільства змушена адаптуватися, поки обрані розподіляють між собою всі ресурси, зокрема фінансові, промислові, політичні та медійні.

Президент підкреслив, що суспільство давно чекає на нові правила життя у країні.

– Дещо нам уже вдається. Наприклад, вперше за багато років не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук. За допомогою законних інструментів Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно для того, щоб відверто бити по країні, – заявив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що будуть і надалі мінуси, поки олігархи не перетворяться на просто великих бізнесменів.

Зеленський переконаний, що на такий крок могли піти його попередники. Проте раніше вважалося, що олігархат – це вигідно, а також він забезпечує певну стабільність.

Також Зеленський описав у своєму блозі статус олігарха.

– Якщо у таких осіб забрати сконцентрований медіаресурс, коли в них немає вже непрозорого доступу до стратегічних активів і коли немає даху в Києві, більше нічого вони забрати у держави не можуть, – зазначив Володимир Зеленський.

Законопроект про деолігархізацію

Також Володимир Зеленський анонсував фундаментальний законопроект про деолігархізацію.

За його словами, поки не було такої законодавчої ініціативи, то Україна десятиліттями рухалася до статусу бідної країни в Європі.

– Це десятки необхідних реформ, процес дуже ґрунтовної трансформації. І доброчесний суд, і ефективна децентралізація, і сучасний фінансовий сектор, і приватизація, і завершення земельної реформи і створення максимально можливих умов для економічного розвитку, – заявив президент.

Вручення підозри Віктору Медведчуку

12 травня член політичної партії ОПЗЖ Віктор Медведчук прибув до Офісу генерального прокурора, щоб ознайомитися з матеріалами справи про державну зраду та порушення правил війни.

13 травня Медведчуку обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня 2021 року.

Таке рішення ухвалив 13 травня Печерський районний суд Києва.