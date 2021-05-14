Для переоформления субсидий у украинцев будет пять месяцев, в течение которых все, кто претендует на помощь от государства, смогут подать обновленное заявление и декларацию.
Но, чтобы избежать очередей, на основании документов, поданных в течение мая-сентября, субсидию назначат всем домохозяйствам с мая 2021 года.
Оформить субсидию можно:
- через уполномоченных лиц территориальных общин (в частности, старостаты) и ЦПАУ;
- обратившись непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов.
Заполненные заявление и декларацию можно отправить по почте на адрес органа социальной защиты населения. Также это можно сделать онлайн на официальном сайте Минсоцполитики. Бланки и заявление для получения субсидии можно скачать по ссылке.
Также в Минсоцполитики объяснили, что теперь в более 98% случаев будут назначать субсидии самостоятельно органы социальной защиты населения. Ранее рассмотрением заявлений занимались комиссии, образованные органами местной власти.
Поэтому всем домохозяйствам, которые получали субсидию по решению комиссий, она будет назначена на следующий период непосредственно органами социальной защиты населения. В то же время срок рассмотрения документов в таком случае сокращается втрое — с 30 до 10 дней.
Новые правила получения субсидий
Накануне Кабинет министров изменил правила назначения субсидии для украинцев с мая 2021 года.
Поэтому теперь граждане, желающие получить помощь от государства, должны с 1 мая до 30 сентября подать новое заявление и декларацию о доходах в свое территориальное подразделение по вопросам социальной защиты населения.
Больше о новых правилах получения субсидии и кому могут в ней отказать читайте на Фактах ICTV.