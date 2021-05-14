Для переоформления субсидий у украинцев будет пять месяцев, в течение которых все, кто претендует на помощь от государства, смогут подать обновленное заявление и декларацию.

Но, чтобы избежать очередей, на основании документов, поданных в течение мая-сентября, субсидию назначат всем домохозяйствам с мая 2021 года.

Оформить субсидию можно:

через уполномоченных лиц территориальных общин (в частности, старостаты) и ЦПАУ;

обратившись непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов.

Заполненные заявление и декларацию можно отправить по почте на адрес органа социальной защиты населения. Также это можно сделать онлайн на официальном сайте Минсоцполитики. Бланки и заявление для получения субсидии можно скачать по ссылке.

Также в Минсоцполитики объяснили, что теперь в более 98% случаев будут назначать субсидии самостоятельно органы социальной защиты населения. Ранее рассмотрением заявлений занимались комиссии, образованные органами местной власти.

Читайте С мая получатели субсидий должны подать новую заявку на ее получение

Поэтому всем домохозяйствам, которые получали субсидию по решению комиссий, она будет назначена на следующий период непосредственно органами социальной защиты населения. В то же время срок рассмотрения документов в таком случае сокращается втрое — с 30 до 10 дней.

Новые правила получения субсидий

Накануне Кабинет министров изменил правила назначения субсидии для украинцев с мая 2021 года.

Поэтому теперь граждане, желающие получить помощь от государства, должны с 1 мая до 30 сентября подать новое заявление и декларацию о доходах в свое территориальное подразделение по вопросам социальной защиты населения.

Больше о новых правилах получения субсидии и кому могут в ней отказать читайте на Фактах ICTV.