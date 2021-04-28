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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

С мая получатели субсидий должны подать новую заявку на ее получение

Денис Шмигаль

Начиная с мая 2021 года получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, заявки можно будет подавать в течение следующих пяти месяцев. Сделать это можно онлайн или по почте.

Дополняется ….

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