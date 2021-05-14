Для переоформлення субсидій в українців буде п’ять місяців, протягом яких усі, хто претендує на допомогу від держави, зможуть подати оновлену заяву і декларацію.

Але, щоб уникнути черг, на підставі документів, поданих протягом травня-вересня, субсидію призначать всім домогосподарствам з травня 2021 року.

Оформити субсидію можна:

через уповноважених осіб територіальних громад (зокрема, старостати) та ЦНАПи;

звернувшись безпосередньо до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад.

Заповнені заяву і декларацію можна надіслати поштою на адресу органу соціального захисту населення. Також це можна зробити онлайн на офіційному сайті Мінсоцполітики. Бланки та заяву для отримання субсидії також можна завантажити за посиланням.

Також у Мінсоцполітики пояснили, що відтепер у понад 98% випадків призначатимуть субсидії самостійно органи соціального захисту населення. Раніше розглядом заяв займалися комісії, утворені органами місцевої влади.

Читайте Із травня отримувачі субсидій повинні подати нову заявку на її отримання

Тому усім домогосподарствам, які отримували субсидію за рішенням комісій, вона буде призначена на наступний період безпосередньо органами соціального захисту населення. Водночас термін розгляду документів у такому разі скорочується втричі – з 30 до 10 днів.

Нові правила отримання субсидій

Напередодні Кабінет міністрів змінив правила призначення субсидії для українців з травня 2021 року.

Тому тепер ті громадяни, які бажають отримати допомогу від держави, повинні з 1 травня до 30 вересня подати нову заяву та декларацію про доходи до свого територіального підрозділу з питань соціального захисту населення.

Більше про нові правила отримання субсидії і кому можуть у ній відмовити читайте на Фактах ICTV.