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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

Украина до конца мая получит почти полмиллиона вакцин от Pfizer — Шмыгаль

вакцина проти коронавірусу Pfizer і BionTECH

Украина до конца месяца получит более 473 тысяч доз вакцины от коронавируса производства Pfizer.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, поставка будет осуществлена в рамках международной инициативы COVAX.

— Эти препараты предназначены для работников учебных заведений, — написал Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, уже начата подготовка к вакцинации граждан Украины, записавшихся на прививку через приложение Дія.

Прививочные центры, которые в первую очередь появятся в крупных городах, будут работать на выходных.

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Вакцинация работников сферы образования

Ранее Министерство образования Украины обнародовало алгоритм записи на вакцинацию от коронавируса для работников сферы образования.

Учителя, привлеченные к проведению ВНО, должны будут обратиться к руководителям учебных заведений.

После этого будут сформированы списки и переданы региональным координаторам по вакцинации, которые затем сообщат о дате и времени приезда мобильной бригады.

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