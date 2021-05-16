Украина до конца мая получит почти полмиллиона вакцин от Pfizer — Шмыгаль

Украина до конца месяца получит более 473 тысяч доз вакцины от коронавируса производства Pfizer.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, поставка будет осуществлена в рамках международной инициативы COVAX.

— Эти препараты предназначены для работников учебных заведений, — написал Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, уже начата подготовка к вакцинации граждан Украины, записавшихся на прививку через приложение Дія.

Прививочные центры, которые в первую очередь появятся в крупных городах, будут работать на выходных.

Вакцинация работников сферы образования

Ранее Министерство образования Украины обнародовало алгоритм записи на вакцинацию от коронавируса для работников сферы образования.

Учителя, привлеченные к проведению ВНО, должны будут обратиться к руководителям учебных заведений.

После этого будут сформированы списки и переданы региональным координаторам по вакцинации, которые затем сообщат о дате и времени приезда мобильной бригады.