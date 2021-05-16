Україна до кінця травня отримає майже півмільйона вакцин від Pfizer – Шмигаль

Україна до кінця місяця отримає більш 473 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer.

Як розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, поставка буде здійснена в рамках міжнародної ініціативи COVAX.

– Ці препарати призначені для працівників навчальних закладів, – написав Шмигаль на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, вже розпочато підготовку до вакцинації громадян України, які записалися на щеплення через додаток Дія.

Центри вакцинації, які в першу чергу з’являться у великих містах, будуть працювати на вихідних.

Вакцинація працівників сфери освіти

Раніше Міністерство освіти України оприлюднило алгоритм запису на вакцинацію від коронавірусу для працівників сфери освіти.

Вчителі, залучені до проведення ЗНО, повинні будуть звернутися до керівників навчальних закладів.

Після цього будуть сформовані списки, що потім будуть передані регіональним координаторам по вакцинації, які згодом повідомлять про дату і час приїзду мобільної бригади.