Президент Украины Владимир Зеленский почтил в День памяти жертв политических репрессий погибших граждан.

К мемориальному знаку на въезде в Национальный историко-мемориального заповедника Быковнянские могилы установили корзину цветов от главы государства.

Также цветы возложили к братской могиле и памятному знаку польских захоронений на территории этого заповедника.

— Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей в лагерную пыль. Символ этих преступлений — Быковнянский лес на окраине Киева. В течение 1937-1941 годов он был местом тайного захоронения жертв политических репрессий, — отметил Зеленский.

По мнению историков, количество похороненных в Быковнянском лесу может составлять до 100 тыс. человек. По словам Зеленского, современное поколение независимой Украины всегда будет ставить защиту жизни и свободы каждого человека как высшую ценность.

— Помним память каждого погибшего и склоняем головы перед теми, кто пережил ад политических репрессий, — подчеркнул глава государства.







Зеленский почтил память жертв политических репрессий / 2 фотографии

Зеленский о перспективах Украины в ЕС

Украина обязательно станет членом Европейского Союза — об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В речи, приуроченной ко Дню Европы, глава государства отметил, что украинцы — европейцы не только по географии, но и по своим внутренним ценностям. По его словам, Украина — это центр и сердце Европы.