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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

Мы – центр и сердце Европы: Зеленский о перспективах Украины в ЕС

Володимир Зеленський зустріч

Украина обязательно станет членом Европейского Союза.

Как заявил президент Владимир Зеленский в речи, приуроченной ко Дню Европы, украинцы являются европейцами не только по географии, но и по ценностям.

— Мы — центр и сердце Европы. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство и защищая восточную границу Европы, — написал Зеленский на своей странице в социальной сети Twitter.

Отметим, День Европы в Украине отмечался 14 мая.

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Пересмотр отношений Украина-ЕС

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила надежду на пересмотр Евросоюзом отношений со странами Восточного партнерства.

Особенно это касается государств, претендующих на членство в ЕС.

Она также отметила, что официальный Киев позитивно оценивает текущую динамику развития отношений с ЕС.

Фото: Офис президента

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