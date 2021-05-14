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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

В Украине планируют создать кибервойска и усилить меры по биологической безопасности — Зеленский

Володимир Зеленський

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрел неотложные меры по дальнейшей биологической безопасности Украины и ее защите в киберпространстве.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после заседания СНБО в своем видеообращении.

— Сегодня мы рассмотрели неотложные меры по дальнейшей биологической безопасности Украины, ее защиты в киберпространстве и создание кибервойск Украины, — анонсировал он.

Заседание СНБО

Также во время заседании 14 мая СНБО ввела санкции против криминальных авторитетов и воров в законе. В частности, ограничения касаются 557 воров в законе и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

Всем, кто попал в новый санкционный список, заблокируют активы, запретят въезжать на территорию Украины, откажут в визе, виде на временное или постоянное проживание, разрешении на иммиграцию, а также откажут в продлении срока пребывания в Украине и сделают невозможным получение украинского гражданства.

Фото: Офис президента

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