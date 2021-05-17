Основатель Tesla Илон Маск заявил, что его компания не начинала распродавать накопленные биткоины. Такое заявление Маск сделал в Twitter после того, как стоимость криптовалюты упала на бирже.

— Чтобы опровергнуть домыслы — Tesla не продала ни одного биткоина, — сообщил миллиардер.

Отметим, еще в воскресенье Маск раскритиковал биткоин, а также ответил словом “действительно” на публикацию одного из пользователей, который предположил, что в следующем квартале Tesla продаст свои биткоины. После этого твита Маска стоимость биткоина упала с более чем $56 тыс. до $45 тыс.

— Биткоин на самом деле крайне централизован и контролируется небольшим числом майнинг-компаний. Затопление одной угольной шахты в Синьцзяне почти убило майнинг, а хешрейт биткоина падал на 35%. Звучит децентрализованно?, — написал Маск.

Он также ответил на тред автора подкастов о криптовалюте Питера Маккормака, который раскритиковал деятельность Маска. Среди прочего Маккормак заявил о высокой зависимости рынка от твитов Маска.

В ответ Маск написал, что такие треды вызывают у него желание “поставить все на Doge”. Он добавил, что является основателем PayPal и понимает, как работает финансовая система.

Твиты Маска о биткоине

В последний месяц этой зимы состояние Маска за сутки сократились на $15,2 млрд после рекордного падения акций Tesla на 8,6%.

Акции компании могли подешеветь из-за твитов Маска, что биткоин почти такой же бред, как и наличные деньги.

В то же время за год пандемии коронавируса состояние Маска выросло на 558% и теперь составляет $162 млрд.

Источник: Илон Маск