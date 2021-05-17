Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що його компанія не починала розпродаж накопичених біткоїнів. Таку заяву Маск зробив у Twitter після того, як вартість криптовалюти впала на біржі.

– Щоб спростувати здогади – Tesla не продала жодного біткоїна, – повідомив мільярдер.

To clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2021

Зазначимо, ще в неділю Маск розкритикував біткоїни, а також відповів словом “дійсно” на публікацію одного з користувачів, який припустив, що наступного кварталу Tesla продасть свої біткоїни. Після цього твіту Маска вартість біткоїна впала з понад $56 тис. до $45 тис.

– Біткоїн насправді вкрай централізований і контролюється невеликою кількістю майнінг-компаній. Затоплення однієї вугільної шахти в Сіньцзяні майже вбило майнінг, а хешрейт біткоїна падав на 35%. Звучить децентралізовано? – писав Маск.

Elon, while the thread is a bit adversarial in it's tone, it does have its truth in that Dogecoin is orders of magnitude more centralized in both terms of node count and supply distribution than existing cryptos like Bitcoin, people will lose money when these whales dump — ChainLinkGod.eth 2.0 (@ChainLinkGod) May 16, 2021

Він також відповів на тред автора подкастів про криптовалюту Пітера Маккормака, який розкритикував діяльність Маска. Серед іншого Маккормак заявив про високу залежність ринку від твітів Маска.

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У відповідь Маск написав, що такі треди викликають у нього бажання “поставити все на Doge”. Він додав, що є засновником PayPal і розуміє, як працює фінансова система.

Твіти Маска про біткоїни

В останній місяць цієї зими статки Маска за добу скоротились на $15,2 млрд після рекордного падіння акцій Tesla на 8,6%.

Акції компанії могли подешевшати через твіти Маска, що біткоїни майже така сама нісенітниця, як і готівкові гроші.

Водночас за рік пандемії коронавірусу статки Маска зросли на 558% і тепер становлять $162 млрд.

Джерело: Ілон Маск