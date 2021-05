Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що його компанія не починала розпродаж накопичених біткоїнів. Таку заяву Маск зробив у Twitter після того, як вартість криптовалюти впала на біржі.

Зазначимо, ще в неділю Маск розкритикував біткоїни, а також відповів словом “дійсно” на публікацію одного з користувачів, який припустив, що наступного кварталу Tesla продасть свої біткоїни. Після цього твіту Маска вартість біткоїна впала з понад $56 тис. до $45 тис.

Elon, while the thread is a bit adversarial in it's tone, it does have its truth in that Dogecoin is orders of magnitude more centralized in both terms of node count and supply distribution than existing cryptos like Bitcoin, people will lose money when these whales dump

