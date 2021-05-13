Биткоин упал на 15% после заявления Маска

Цена биткоина упала более чем на 15% и составила $46,2 тыс. после заявления миллиардера и главы компании Tesla Илона Маска. Он написал, что компания прекратила продавать электромобили за эту криптовалюту.
— Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткоином, — заявил бизнесмен.
Tesla & Bitcoin pic.twitter.com/YSswJmVZhP
— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2021
Через какое-то время курс биткоина частично отыграл падение и поднялся выше $50 тыс. за одну монету, следует из данных портала CoinDesk. По данным на утро 13 мая, биткоин оценивается в $50,8 тыс.
Твиты Маска о биткоине
В феврале состояние Илона Маска за сутки сократились на $15,2 млрд. Это произошло после рекордного падения акций Tesla на 8,6%.
Акции компании могли подешеветь из-за твитов Маска, что биткоин почти такой же бред, как и наличные деньги.
При этом за год пандемии Covid-19 состояние Маска выросло на 558% и теперь составляет $162 млрд.
Источник: CoinDesk