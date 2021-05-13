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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Максим Зайченко |

Очередное заявление Илона Маска в Twitter обвалило биткоин на 15%

Ілон Маск

Цена биткоина упала более чем на 15% и составила $46,2 тыс. после заявления миллиардера и главы компании Tesla Илона Маска. Он написал, что компания прекратила продавать электромобили за эту криптовалюту.

— Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткоином, — заявил бизнесмен.

Через какое-то время курс биткоина частично отыграл падение и поднялся выше $50 тыс. за одну монету, следует из данных портала CoinDesk. По данным на утро 13 мая, биткоин оценивается в $50,8 тыс.

Биткоин упал на 15% после заявления Маска

Стоимость биткоина на утро 13 мая (CoinDesk)

Твиты Маска о биткоине

В феврале состояние Илона Маска за сутки сократились на $15,2 млрд. Это произошло после рекордного падения акций Tesla на 8,6%.

Акции компании могли подешеветь из-за твитов Маска, что биткоин почти такой же бред, как и наличные деньги.

При этом за год пандемии Covid-19 состояние Маска выросло на 558% и теперь составляет $162 млрд.

Источник: CoinDesk

Фото: Getty Images

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